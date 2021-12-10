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Факты / Украина / Общество

На Закарпатье задержали группу поджигателей автомобилей

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Нацполіця, підпали авто на Закарпатті

В Закарпатской области правоохранительные органы раскрыли группу преступников, которая поджигала автомобили.

По данным полиции, 12 июля местные жители в возрасте 24 и 35 лет незаконно проникли на территорию двора в селе Грушово и подожгли автомобиль марки BMW-320.

Аналогичное преступление было совершено спустя несколько месяцев, 14 ноября, в селе Тересва. Тогда они подожгли автомобиль Skoda Octavia журналиста и адвоката.

Все неправомерные действия мужчины совершали ночью. Разоблачить и задержать злоумышленников удалось лишь 9 декабря.

На Закарпатье задержали группу поджигателей автомобилей / 3 фотографии

Им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до десяти лет. Одному из мужчин вменяют поджог, второму – в соучастии.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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