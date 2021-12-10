У Закарпатській області правоохоронці розкрили групу злочинців, яка підпалювала автомобілі.

За даними поліції, 12 липня місцеві мешканці у віці 24 та 35 років незаконно проникли на територію двору у селі Грушово та підпалили автомобіль марки BMW-320.

Аналогічний злочин було скоєно через кілька місяців, 14 листопада, у селі Тересва. Тоді вони підпалили автомобіль Skoda Octavia журналіста та адвоката.

Усі неправомірні дії чоловіки робили вночі. Викрити та затримати зловмисників вдалося лише 9 грудня.

На Закарпатті затримали групу паліїв автомобілів / 3 фотографии

Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення чи пошкодження майна) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до десяти років. Одного з чоловіків обвинувачують у підпалі, другого – у співучасті.