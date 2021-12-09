Укрзализныця повышает комиссионный сбор: как это повлияет на стоимость билетов

В следующем году Укрзализныця не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки. Однако с 10 декабря 2021 года изменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов, поскольку его не пересматривали два года. Он составит 30 грн вместо 22 грн.

Кроме того, комиссионный сбор 20 грн будет включен в стоимость билета на экспресс Киев – аэропорт Борисполь. То есть с пятницы он обойдется в 100 грн.

В компании отмечают, что повышение комиссионного сбора почти не отразится на конечной стоимости билетов для пассажиров.

– Несмотря на то, что изменение стоимости билетов для пассажиров будет крайне незначительным – в среднем увеличится всего на 3%, для АО Укрзализныця такое повышение даст ориентировочно 6 млн грн в месяц дополнительных доходов, которые будут направлены на усовершенствование систем продаж и другие потребности, – говорят в УЗ.

В то же время Укрзализныця уменьшает размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов. Стоимость резервирования при бронировании билетов для группы от 30 человек составит 50 грн со взрослого пассажира и 35 грн – для пассажиров до 18 лет.

На сегодняшний день стоимость этой услуги составляет 80 грн и 40 грн соответственно.

В 2022 году Укрзализныця не будет поднимать цены на билеты, а введет новый подход к формированию их стоимости в зависимости от разных факторов, в частности, популярности направления и времени приобретения проездного документа. Говорят, что это позволит сэкономить средства пассажирам, которые будут планировать свои путешествия заранее.