Как UNIT.City помогает развиваться резидентам — рассказ основателя парка Василия Хмельницкого

Уникальный проект первого инновационого парка UNIT.City задал новые тренды по созданию экосистем для бизнеса. Почему UNIT.City собирает на своей територии лучшие компании и какие условия для них создает, рассказал основатель парка Василий Хмельницкий в новом выпуске Big money c Евгением Черняком.

Василий Хмельницкий уверен, основа любой современной экосистемы — это много разнообразных сервисов.

Главная цель инновационного парка UNIT.City — акцентировать внимание на небольших резидентах, пусть даже это будут компании из пяти человек. Но, благодаря крутым сервисам парка, небольшие бизнесы могут стремительно вырасти.

— Человек или компания, которые работают в UNIT.City, должны получить столько сервисов, чтобы они росли быстрее, чем на рынке, – подчеркивает Хмельницкий.

Так, например, на територии UNIT.City расположилась самая большая в Украине лаборатория быстрого прототипирования.

Раньше, чтобы изготовить прототип, украинским компаниям нужно было обращаться к китайским лабораториям, ждать три месяца, а потом платить таможенную пошлину, чтобы завезти прототип в страну. Сейчас все можно сделать в современной лаборатории на территории инновационного парка. Воспользоваться этим сервисом могут не только резиденты, но и все желающие.

Кроме этого UNIT.City акцентирует на обучении резидентов. На территории есть бизнес-школа, стартап-центр и промышленный акселератор. Стартапы, например, не только бесплатно обучают, но и помогают найти инвестора.

— Мы платформа для всей страны, не только для резидентов UNIT.City. Неделю назад здесь был питчинг, 10 стартапов получили от Евросоюза по €75 тыс. Но с UNIT.City было только два стартапа, — говорит Хмельницкий.

В выпуске Big money Василий Хмельницкий подчеркивает, что UNIT.City помагает расти не только компаниям, которые разрабатывают технологии, но и украинским производствам. Для этого в парке создали промышленный акселератор.

— Если ты изготавливаешь ванны, табуретки, уперся и не можешь дальше выйти на новый уровень, ты приходишь к нам. Мы анализируем твои ошибки, даем тебе умные деньги и подталкиваем. К нам пришли ребята, которые делают алюминиевые лестницы, сейчас они уже выросли вдвойне, — делится успехами проекта Хмельницкий.

Украине нужно создавать условия для развития талантов, чтобы умная молодежь перестала выезжать за границу в поисках возможностей, а видела их тут. По словами Хмельницкого, это и есть главная цель инновационного парка. Еще 5-7 лет, и ее удастся воплотить сполна.

Полное интервью Василия Хмельницкого о UNIT.City в Big money по ссылке https://youtu.be/oOLShSSVc-E.