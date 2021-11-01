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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Как UNIT.City помогает развиваться резидентам — рассказ основателя парка Василия Хмельницкого

Василь Хмельницький

Уникальный проект первого инновационого парка UNIT.City задал новые тренды по созданию экосистем для бизнеса. Почему UNIT.City собирает на своей територии лучшие компании и какие условия для них создает, рассказал основатель парка Василий Хмельницкий в новом выпуске Big money c Евгением Черняком.

Василий Хмельницкий уверен, основа любой современной экосистемы это много разнообразных сервисов.

Главная цель инновационного парка UNIT.City акцентировать внимание на небольших резидентах, пусть даже это будут компании из пяти человек. Но, благодаря крутым сервисам парка, небольшие бизнесы могут стремительно вырасти.

— Человек или компания, которые  работают в UNIT.City, должны получить столько сервисов, чтобы они росли быстрее, чем на рынке, – подчеркивает Хмельницкий.

Так, например, на територии UNIT.City расположилась самая большая в Украине лаборатория быстрого прототипирования.

Раньше, чтобы изготовить прототип, украинским компаниям нужно было обращаться к китайским лабораториям, ждать три месяца, а потом платить таможенную пошлину, чтобы завезти прототип в страну. Сейчас все можно сделать в современной лаборатории на территории инновационного парка. Воспользоваться этим сервисом могут не только резиденты, но и все желающие.

Кроме этого UNIT.City акцентирует на обучении резидентов. На территории есть бизнес-школа, стартап-центр и промышленный акселератор. Стартапы, например, не только бесплатно обучают, но и помогают найти инвестора.

—  Мы платформа для всей страны, не только для резидентов  UNIT.City. Неделю назад здесь был питчинг, 10 стартапов получили от Евросоюза по €75 тыс. Но с UNIT.City было только два стартапа, — говорит Хмельницкий.

В выпуске Big money Василий Хмельницкий подчеркивает, что UNIT.City помагает расти не только компаниям, которые разрабатывают технологии, но и украинским производствам. Для этого в парке создали промышленный акселератор.

— Если ты изготавливаешь ванны, табуретки, уперся и не можешь дальше выйти на новый уровень, ты приходишь к нам. Мы анализируем твои ошибки, даем тебе умные деньги и подталкиваем. К нам пришли ребята, которые делают алюминиевые лестницы, сейчас они уже выросли вдвойне, — делится успехами проекта Хмельницкий.

Украине нужно создавать условия для развития талантов, чтобы умная молодежь перестала выезжать за границу в поисках возможностей, а видела их тут. По словами Хмельницкого, это и есть главная цель инновационного парка. Еще 5-7 лет, и ее удастся воплотить сполна.

Полное интервью Василия Хмельницкого о UNIT.City в Big money по ссылке https://youtu.be/oOLShSSVc-E.

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