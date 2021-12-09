В UNIT.City з’явиться перша акселераційна програма для виходу українських стартапів на ринок Азії

У співпраці з Японською агенцією міжнародного співробітництва UNIT.City запускає міжнародну програму NINJA в Україні.

Завдяки їй українські стартапи матимуть змогу залучитися підтримкою японських інвесторів та вивести свої продукти на ринок Азії. Схожа програма на території України стартує вперше.

NINJA Ukraine (Next Innovation with Japan) – це акселераційна програма від Японської агенції міжнародного співробітництва JICA.

Її мета – підтримати українські стартапи, зосереджені на вирішенні соціальних проблем, а також налагодити зв’язок між українською та японською стороною.

Партнерами виступають Mitsubishi UFJ Research and Consulting, Asia Africa Investment and Consulting і Rakuten Europe.

До програми потраплять лише 10 стартапів, відібраних командою експертів з UNIT.City та JICA. Вони отримають доступ до курсу лекцій про японську бізнес-модель, і зможуть презентувати свої ідеї на фінальному пітчингу перед японськими партнерами.

Наприкінці програми стартапи матимуть детальний road-map з виходу на східний ринок, а також контакт з потенційними клієнтами, яким їх забезпечать представники JICA.

Перед ними також постане можливість одразу залучити додаткові фінансові інвестиції та почати просувати свій продукт на ринках Азії.

Важливо зазначити, що за 2020 рік JICA проінвестувала у країни Європи та Середнього Сходу понад $1 млн.



Це перший трек JICA (Japan International Cooperation Agency) на території Європи. Основна мета програми – підтримати українські стартапи, зосереджені на вирішенні соціальних проблем та пов’язати їх з японськими інвесторами та партнерами.

Заявки на участь приймаються до 20 грудня.

Умови участі:

Для участі у програмі необхідно заповнити реєстраційну форму , прикріпити пітч-дек та мотиваційний лист;

До розгляду приймаються технологічні стартапи, орієнтовані на ринок Азії, продукт яких продемонстрував результати раніше;

Володіння англійською мовою є обов’язковим для усіх членів команди.

Японська агенція міжнародного співробітництва (JICA) – урядове агенство, яке координує офіційну допомогу розвитку , сприяє економічному та соціальному зростанню в країнах, що розвиваються, та їхньому міжнародному співробітництву.

UNIT.City – перший в Україні та найбільший у Східній Європі інноваційний парк.

Станом на 2021 рік в інноваційному парку налічується 110 компаній-резидентів. Серед них три лабораторії, пять бізнес-кампусів та коворкінг, чотири акселератора та три інвестиційні фонди для підтримки та розвитку українських стартапів.

Результатом діяльності команди інноваційного парку має стати самовдосконалююча екосистема, сприятлива для розвитку підприємництва та досліджень, що допомагатиме у створенні компаній та продуктів, успішних на глобальному ринку.