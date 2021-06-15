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Андрій Майдан |

Семь вопросов к себе. Unit.City запустили главный театральный проект лета

Именно на свежем воздухе, в окружении модерновых зданий столичного Unit.City развернулась настоящая сцена. В течение недели семь разных театров показали здесь семь спектаклей, объединенных тематикой Семь вопросов к себе.

Мы поняли, что мы хотим посмотреть, как искусство влияет на ІТ-сообщество. И мы хотим привлечь как можно больше тех креативных людей, того креативного кластера, который может надышаться и творить еще больше после таких крутых вечеров, — рассказывает управляющий партнер Unit.City Константин Евтушенко.

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В команде инновационного парка рассказали, что стремились помочь зрителям немного замедлить темп жизни, посмотреть вглубь себя через призму театрального искусства. Поэтому и коллективы выбрали разнообразные — от экспериментальных до академических.

В Unit.City подсчитали, что к фестивалю присоединились более 3 тыс. человек. А это свидетельствует о том, что театральное искусство не теряет актуальности.

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