Как получить 1 000 грн: условия оформления выплат за Covid-вакцинацию

На первом этапе выплата 1 000 грн за Covid-вакцинацию будет доступна только через мобильное приложение Дія.

Об этом заявил на брифинге руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

По его словам, сначала нужно зарегистрироваться в Дія, или убедиться, что ваше приложение обновлено до последней версии.

– Затем выбираете услугу по получению 1 000 грн. Мы проверим на входе в услугу три ключевых условия: возраст, гражданство и наличие полной вакцинации. Услуга не работает с сертификатами, сгенерированными через портал Дія, а также с документами, оформленными у семейного врача, имеющих мокрую печать, – уточнил Баник.

А далее будет предложен список банков, где можно открыть специальный виртуальный счет єПідтримка. Карточку можно оформить как виртуальную, так и физическую.

– Бизнесу не нужно отдельно регистрироваться, чтобы подключиться к этой услуге. При расчете этой картой будем проверять код самого терминала для безналичного расчета. И по виду деятельности такого терминала уже будет решено, можно ли там рассчитаться, – рассказал чиновник.

Баник подчеркнул, что услуга будет работать только в мобильном приложении Дія. Это позволит избежать случаев мошенничества. Также он должен быть загружен из официальных источников, а при оформлении услуги никто не имеет права запрашивать данные о ваших картах или банкинге.

Кабмин на заседании 9 декабря принял постановление о выплате 1 000 грн всем вакцинированным от Covid-19 украинцам.

Первый этап реализации этой программы, инициированной президентом Владимиром Зеленским, стартует с 19 декабря.

Чтобы получить тысячу гривен за Covid-вакцинацию уже в этом году, следует подать заявку через Дію до 29 декабря.