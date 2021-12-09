Як отримати 1 000 грн: умови оформлення виплат за Covid-вакцинацію

На першому етапі виплати 1 000 грн за Covid-вакцинацію буде доступна лише через мобільний додаток Дія.

Про це заявив на брифінгу керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік.

За його словами, спочатку треба зареєструватися в Дії, або пересвідчитися, що ваш додаток оновлено до останньої версії.

– Потім обираєте послугу з отримання 1 000 грн. Ми перевіримо на вході до послуги три ключові умови: вік, громадянство та наявність повної вакцинації. Послуга не працює із сертифікатами, які були згенеровані через портал Дія, а також з документами, оформленими у сімейного лікаря, які мають мокру печатку, – уточнив Банік.

А далі буде запропоновано перелік банків, де можна відкрити спеціальний віртуальний рахунок єПідтримка. Картку можна оформити як віртуальну, так і фізичну.

– Бізнесу не треба окремо реєструватися, щоб підключитися до цієї послуги. Під час розрахунку цією карткою будемо перевіряти код самого терміналу для безготівкового розрахунку. І за видом діяльності такого терміналу вже буде вирішено, чи можна там розрахуватися, – розповів чиновник.

Банік наголосив, що послуга працюватиме лише у мобільному додатку Дія. Це дозволить уникнути випадків шахрайства. Також він має бути завантажений з офіційних джерел, а при оформленні послуги ніхто не має права запитувати дані про ваші картки чи банкінг.

Кабмін на засіданні 9 грудня ухвалив постанову щодо виплати 1 000 грн усім вакцинованим від Covid-19 українцям.

Перший етап реалізації цієї програми, ініційованої президентом Володимиром Зеленським, стартує з 19 грудня.

Щоб отримати тисячу гривень за Covid-вакцинацію вже цього року, слід подати заявку через Дію до 29 грудня.