Уже на следующей неделе в Дії стартует бета-тестирование услуги, в рамках которой украинцы будут получать тысячу гривен за вакцинацию от Covid-19.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что первый этап реализации программы, инициированной президентом Владимиром Зеленским, стартует с 19 декабря.

– Уже со следующей недели будет запущено бета-тестирование услуги Министерством цифровой трансформации. Для получения услуги украинцы смогут оформить соответствующие виртуальные карты, разработанные специально для выплат. Это карточка єПідтримка, – объяснил Шмыгаль.

Он уточнил, что оформление такой карты будет бесплатным и без платы за обслуживание.

Инициатива позволит поддержать бизнес, наиболее пострадавший во время пандемии: креативную, транспортную и спортивную отрасли.

Чтобы получить тысячу гривен за Covid-вакцинацию уже в этом году, следует подать заявку через Дію до 29 декабря.

– Чтобы успеть получить выплату на первом этапе, нужно подать заявку в Дії до 29 декабря этого года. То есть с 19 по 29 декабря можно подать заявку и успеть получить тысячу гривен еще в этом году, — подчеркнул Шмигаль.