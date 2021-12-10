Более устойчивы к износу: в Украине построят около 200 км цементобетонных дорог

В Украине будет построено порядка 200 км цементобетонных дорог. В основном их возведут на юге страны.

Об этом в одном из интервью рассказал замглавы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Андрей Ивко.

– Цементобетонные дороги планируем строить в порты, то есть там, где высокий трафик тяжеловесного транспорта. Их нужно строить на юге, поскольку в жаркую погоду они лучше выдерживают перегрузку и высокие температуры, — рассказал чиновник.

По его словам, из такого покрытия уже строятся дороги Н-31 Решетиловка-Днепр, дорога регионального значения Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг, подъезд к Николаеву по трассе М-14, которые должны быть готовы в следующем году, а участок Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев на границе Кировоградской области уже сдан в эксплуатацию.

Кроме того, из цементобетона также будет построен подъезд к Одесскому порту, а также трассы Н-14 и Н-31, Р55 и М-14, расположенные в Одесской и Николаевской областях.

Ивко также отметил, что не может рассказать, какая сумма была потрачена на дорожное строительство в 2021 году, поскольку финансовый год еще не окончен.

Замглавы Укравтодора отметил, что в 2020 году было потрачено 82 млрд грн на ремонты, а еще 9,1 млрд грн ушел на содержание дорожного полотна. Он добавил, что использовались как бюджетные средства, так и финансирование, привлеченное самой компанией.