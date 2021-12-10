Більш стійкі до зношування: в Україні збудують близько 200 км цементобетонних доріг

В Україні буде збудовано близько 200 км цементобетонних доріг. Здебільшого їх зведуть на півдні країни.

Про це в одному з інтерв’ю розповів заступник голови Державної агенції автомобільних доріг України (Укравтодор) Андрій Івко.

– Цементобетонні дороги плануємо будувати у порти, тобто там, де високий трафік великовагового транспорту. Їх потрібно будувати на півдні, оскільки у спеку вони краще витримують перевантаження та високі температури, – розповів чиновник.

За його словами, з такого покриття вже будуються дороги Н-31 Решетилівка-Дніпро, дорога регіонального значення Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, під’їзд до Миколаєва трасою М-14, які мають бути готові наступного року, а ділянка Н -14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв на кордоні Кіровоградської області вже здана в експлуатацію.

Крім того, з цементобетону також буде збудовано під’їзд до Одеського порту, та траси Н-14 та Н-31, Р55 та М-14, розташовані в Одеській та Миколаївській областях.

Івко також зазначив, що не може розповісти, яку суму було витрачено на дорожнє будівництво у 2021 році, оскільки фінансовий рік ще не закінчено.

Заступник голови Укравтодору зазначив, що у 2020 році було витрачено 82 млрд грн на ремонти, а ще 9,1 млрд грн пішов на утримання дорожнього полотна. Він додав, що використовувалися як бюджетні кошти, так і фінансування, залучене самою компанією.