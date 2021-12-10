Через Днепр и на границе с Молдовой – в Укравтодоре рассказали о строительстве нескольких мостов

В Украине за последние два года возведен один мост в Запорожье и завершается строительство второго.

Об этом в одном из интервью рассказал замглавы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Андрей Ивко.

— В прошлом году открыли движение по балковому мосту в Запорожье, в этом году откроем движение по вантовому мосту, который соединяет левый и правый берега реки Днепр через остров Хортица. Там ведутся работы, уже смонтированы все 48 вантов. Далее эту конструкцию опустят, а затем пройдут изоляционные работы и укладка асфальтобетона. Сегодня на мосту уже устанавливаются перильные ограждения и освещение. Движение по мосту планируем открыть в 20-30 числах декабря, — рассказал он.

По словам чиновника, уже начата работа над строительством мостового перехода в Кременчуге. Он отметил, что проектная документация уже завершена, подписан контракт с турецкой фирмой, которая уже завезла свое оборудование и построила бетонный завод. Кроме того, изготовлены уже 20 свай для пилона.

Ивко подчеркнул, что пока созданы лишь условия для работы, а масштабное строительство, которое обойдется в 12 млрд грн, начнется лишь со следующего года.

— Кроме того, в этом году мы подписали контракт на строительство Ямпольского моста. В настоящее время ведутся проектные работы, когда они завершатся, начнется строительство. Скоро мы должны заключить соглашение с правительством Молдовы, ратифицировать его и начать выполнять работы. Это позволит улучшить автодорожное сообщение и торгово-экономические отношения на границе Украины с Молдовой. Это самые масштабные проекты, которые сейчас реализуются в Украине.

Замглавы Укравтодора добавил, что мост в Кременчуге будет построен примерно за три года, а уже в следующем году будет завершено строительство автотранспортной магистрали в Запорожье.