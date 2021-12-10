Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что со вчерашнего дня, когда первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта єПідтримка, украинцы оформили более 302 тысяч карт.

— Вчера первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта єПідтримка. На данный момент 302 310 открытых карт всего, из них: Монобанк — 255 039; Абанк — 25 611; Альфа-банк — 21 660, — отметил министр.

Что касается других банков, то, по словам Федорова, они сейчас проходят процесс подключения.

— Мы приглашаем всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования — с 13 декабря. Обновляйте Дію в маркетах уже сейчас, записывайтесь прямо в приложении и будьте первыми, кто воспользуется услугой, — подытожил Михаил Федоров.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров