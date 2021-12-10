В Полтаве по программе Зеленского достроят Дворец борьбы, заброшенный 5 лет назад на уровне фундамента

В Полтаве вблизи детско-юношеской школы №3 по плаванию будет достроен Дворец борьбы и бокса, возведение которого началось еще 5 лет и было заброшено на уровне фундамента.

Об этом сообщает Полтавская ОГА.

Строительство должно начаться весной 2022 года.

Объект уже внесен в государственную программу Офиса президента по поддержке воспитанников детско-юношеских спортивных школ и спортивных интернатов и будет включен в программу президента Владимира Зеленского Большая стройка.

На днях Полтавский областной совет поддержал передачу объекта незавершенного строительства по улице Европейской, 11 в Полтаве, на баланс области.

— Пять лет назад в центре города, вблизи бассейна Дельфин, началось строительство школы борьбы, однако дальше фундамента дело не дошло. Поэтому мы забираем этот долгострой на баланс области, чтобы построить Дворец борьбы и бокса. Ведь необходимо создать современные арены для тренировки и выступлений наших спортсменов, — рассказал глава ОГА Олег Синегубов.

Согласно проекту, это будет трехэтажное здание для админкорпуса и рядом двухэтажное для спортзала с трибунами и раздевалками.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах построить и обновить по инициированной им программе Большая стройка сотни объектов социальной инфраструктуры по всей Украине.