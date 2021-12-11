Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал отстранение своего заместителя Александра Гогилашвили, ранее попавшего в скандал в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

По словам министра, он инициировал проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства инцидента.

— На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности. Для этого подписал соответствующее представление в Кабинет министров Украины. Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения, — отметил Денис Монастырский.

Что произошло?

В сети появилось видео того, на котором якобы заместитель главы МВД Александр Гогиашвили на одном из блокпостов в зоне проведения ООС спорит и ругается с правоохранителями в ответ на их требование предоставить документы для проверки.

– Я уже три года заместитель министра. Три года! И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет, – говорил на видео мужчина, представлявшийся Александром Гогиашвили.

Один из правоохранителей объяснил, что ему не показали все необходимые документы.

– Мне не показали талон. Дверь приоткрыли, но талон не показали, — сказал правоохранитель.

Другой также подтвердил, что не видел удостоверения Гогиашвили и подчеркнул, что действует по инструкции.

В ответ на это мужчина начал ругаться и говорить, что это не правильно, когда подчиненные не знают в лицо замминистра.



— Я не должен здесь терять время и объяснять тебе, что я замминистра!.. Что у вас в голове?, — сказал он.

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Источник: Денис Монастырский