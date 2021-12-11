Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі, який раніше потрапив у скандал у зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС).

За словами міністра, він ініціював проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини інциденту.

– На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади. Для цього підписав відповідне подання до Кабінету міністрів України. Я особисто вивчу всі деталі того, що сталося і прийму відповідні управлінські рішення, – зазначив Денис Монастирський.

Що сталося?

У мережі з’явилося відео того, як начебто заступник голови МВС Олександр Гогіашвілі на одному з блокпостів у зоні проведення ООС сперечається із правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки.

– Я вже три роки заступник міністра. Три роки! І сумно, що ти не знаєш. Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємно не буде, – казав на відео чоловік, який представлявся Олександром Гогіашвілі.

Один із правоохоронців пояснив, що йому не показали усі необхідні документи.

– Мені не показали талон. Двері відчинили, але талон не показали, – сказав правоохоронець.

Інший так само підтвердив, що не бачив посвідчення Гогіашвілі і наголосив, що діє за інструкцією.

У відповідь на це чоловік почав лаятися і говорити, що це не правильно, коли підлеглі не знають в обличчя заступника міністра.

– Я не повинен тут гаяти час і пояснювати тобі, що я заступник міністра!.. Що у вас у голові?, – сказав він.

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Джерело: Денис Монастирський