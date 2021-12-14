Обнародованы доносы агентов на писателя Николая Хвылевого и его предсмертную записку

Центр исследований освободительного движения (ЦИОД) вместе с архивом СБУ опубликовали 50 архивных документов по делу украинского писателя Николая Хвылевого к 128-летию со дня его рождения.

Среди документов немало донесений агентов на писателя, а также письма и предсмертные записки.

В электронной версии на сайте ЦИОД можно ознакомиться: с анкетой из дела формуляра на Николая Хвылевого, агентурное донесение о второй части романа Вальдшнепы, агентурное сообщение о возвращении писателя из-за границы, письмо Хвылевому от матери, предсмертная записка писателя, одна из которых адресована дочери, протокол допроса жены писателя Юлии Уманцевой и другие.

Отмечается также, что советские спецслужбы завели дело-формуляр на Хвылевого, добавив в анкету всего несколько сведений: год и место рождения, адрес, профессию и прозвище. Среди чекистов писателя называли Вальдшнеп, согласно названию его романа.

Прозвище писателя говорит о том, что спецслужбы следили за его творчеством. Агентов возмущало немало произведений Хвылевого, в том числе его новелла Я (Романтика).

— Вся работа ЧК представлена ​​как черный трибунал, состоящий из садистов, подавляющих интеллигента и заставляющих его убить свою же мать, — говорится в агентурной сводке.

Доносы приходили и на литературное объединение ВАПЛИТЕ, в которое входил Хвылевой. Его членов заставили завершить деятельность организации в 1928 году за “воинственный национализм”. Однако и после этого за его членами не переставали следить.

Известно, что в 1933 году писатель посетил юг Украины, где стал свидетелем Голодомора.

13 мая 1933 года Николай Хвылевой застрелился в собственной квартире в доме Слово в Харькове. Окружение писателя говорило о разных причинах этого поступка: арест товарища Михаила Ялового, увиденное в деревне 1933 года, барьеры, которые не мог выдержать интеллектуал, материальное положение.

— Арест Ялового — это расстрел целого поколения. За что? За то, что мы были самыми искренними коммунистами? Сегодня прекрасный солнечный день. Как я люблю жизнь — вы и не представляете.., — написал Хвылевой в предсмертной записке.

В день похорон писателя доносы не прекратились. В документах из дела-формуляра сохранилась записка, в которой говорилось о подслушанном содержании телеграммы, которой приглашали на панихиду за писателем. Записка была адресована Владимиру Затонскому – украинскому партийному деятелю, исполнителю Голодомора 1932-1933, руководителю демонтажа мозаик и фресок Михайловского собора.

Николай Хвылевый (Фитилев) – украинский прозаик, поэт и публицист. Он родился 13 декабря 1893 года в поселке Тростянец Сумской области. Хвылевой был писателем-авангардистом, коммунистом, памфлетистом. Именно ему принадлежат слова Дайош Европу!, когда шла дискуссия о том, куда должна двигаться возрожденная культура Украины: в сторону Москвы или Европы.

Самым известным его произведением считается новелла Я (романтика). Он также является автором романа Вальдшнепы (неоконченный), повести Санаторийная зона, новелл Кот в Сапогах, Мать и другие.

Источник: Центр исследований освободительного движения