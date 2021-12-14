Оприлюднено доноси агентів на письменника Миколу Хвильового та його передсмертну записку

Центр досліджень визвольного руху (ЦДВР) разом із архівом СБУ опублікували 50 архівних документів зі справи українського письменника Миколи Хвильового до 128-річниці від дня його народження.

Серед документів чимало донесень агентів на письменника, а також листи та передсмертні записки.

В електронній версії на сайті ЦДВР можна ознайомитися: з анкетою зі справи формуляра на Миколу Хвильового, агентурне донесення про другу частину роману Вальдшнепи, агентурне повідомлення про повернення письменника із-за кордону, лист Хвильовому від матері, передсмертна записка письменника, одна з яких адресована донці, протокол допиту дружини письменника Юлії Уманцевої тощо.

Зазначається також, радянські спецслужби завели справу-формуляр на Хвильового, додавши до анкети всього декілька відомостей: рік та місце народження, адресу, професію та прізвисько. Серед чекістів письменника називали Вальдшнеп, відповідно до назви його роману.

Прізвисько письменника говорить про те, що спецслужби стежили за його творчістю. Агентів обурювало чимало творів Хвильового, зокрема його новела Я (Романтика).

— Вся робота ЧК представлена, як чорний трибунал, що складається з садистів, які пригнічують інтелігента та змушують його вбити свою ж матір, – йдеться в агентурному зведенні.

Доноси відбувалися й на літературне об’єднання ВАПЛІТЕ, до якого входив Хвильовий. Його членів змусили завершити діяльність організації у 1928 році за “‎войовничий націоналізм”. Однак і після цього за його членами не переставали стежити. Відомо, що у 1933 році письменник відвідав південь України, де став свідком Голодомору.

13 травня 1933 року Микола Хвильовий застрелився у власній квартирі в будинку ‎Слово у Харкові. Оточення письменника говорило про різні причини цього вчинку: арешт товариша Михайла Ялового, побачене в селі 1933 року, бар’єри, які не міг витримати інтелектуал, матеріальне становище.

— Арешт Ялового — це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами?…Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя — ви й не уявляєте.., – написав Хвильовий у передсмертній записці.

У день похорону письменника доноси не припинилися. У документах зі справи-формуляра збереглася записка, в якій йшлося про підслуханий зміст телеграми, якою запрошували на панахиду за письменником. Записка була адресована Володимиру Затонському — українському партійному діячу, виконавцю Голодомору 1932-1933, керівнику демонтажу мозаїк і фресок Михайлівського собору.

Микола Хвильовий (Фітільов) — український прозаїк, поет та публіцист. Він народився 13 грудня 1893 року в селищі Тростянець на Сумщині. Хвильовий був письменником-авангардистом, комуністом, памфлетистом. Саме йому належать слова Дайош Європу!, коли йшла дискусія про те, куди має рухатись відроджена культура України: у бік Москви чи Європи.

Найвідомішим його твором вважається новела Я (Романтика). Він також є автором роману Вальдшнепи (незакінчений), повісті Санаторійна зона, новел Кіт у Чоботях, Мати тощо.

Джерело: Центр досліджень визвольного руху