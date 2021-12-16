С 1 декабря этого года в Украине вырос размер прожиточного минимума, что повлияло на пенсионные выплаты украинцев. Повышение пенсий ожидает и участников боевых действий.

Так, с 1 декабря прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 1934 грн (вырос на 80 грн). Таким же он останется и с 1 января 2022 года (вплоть до июля).

С 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысится до 2027 грн, а с 1 декабря – до 2093 грн.

Факты ICTV рассказывают, на какие пенсии могут рассчитывать участники боевых действий в Украине в следующем году.

Кто является участником боевых действий (УБД)

Согласно закону О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (ст. 5-6), участниками боевых действий являются те, кто участвовал в защите Родины (выполнении соответствующих боевых задач) в составе воинских подразделений, соединений всех видов и родов войск Вооруженных сил действующей армии (флота), а также в партизанских отрядах, подполье и других формированиях (как в военное, так и в мирное время).

К УБД относят:

• военнослужащих (резервистов, военнообязанных) Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и т.д., защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины во время вооруженной агрессии России на Донбассе;

• добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе;

• военнослужащих, проходивших службу в период событий 1917–1921 годов и Второй мировой войны, а также партизан и подпольщиков того времени;

• участников боевых действий на территории других стран (речь идет о военнослужащих, которых во времена СССР отправляли в другие государства, где в это время шли боевые действия);

• военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, полицейских, участвовавших в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

• военных, которых отправляли в Афганистан, когда там происходили боевые действия;

• лиц, участвовавших в вооруженной борьбе за независимость Украины в XX веке (в составе Украинской повстанческой армии, Организации народной обороны Карпатская Сечь, Украинской военной организации, подразделений Организации украинских националистов) и были признаны борцами за независимость.

Отдельная статья этого закона (ст. 4) касается ветеранов войны – то есть лиц, участвовавших в защите Родины или боях на территории других стран. К ветеранам войны относят, в частности, участников боевых действий, а также лиц с инвалидностью в результате войны и участников войны.

Право на досрочную пенсию

Согласно ст. 115 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, участники боевых действий могут претендовать на досрочную пенсию по возрасту:

• мужчины по достижении 55 лет (при наличии страхового стажа не менее 25 лет);

• женщины – после достижения возраста 50 лет (и при наличии страхового стажа не менее 20 лет).

Какими будут пенсии для участников боевых действий в 2022 году

• Надбавка к пенсиям

Размер пенсий для УБД зависит от их страхового (трудового) стажа, а также дохода (заработной платы).

При этом к пенсиям участников боевых действий устанавливается надбавка, размер которой составляет 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (т.е. от минимальной пенсии).

Так, с 1 января 2022 года надбавка для УБД составит 483,5 грн, с 1 июля – 506,75 грн, а с 1 декабря – 523,25 грн.

Важно понимать, что эти надбавки входят в состав общей суммы пенсий, получаемых участниками боевых действий.

• Минимальная пенсионная выплата

На следующий год в Украине вырастет и минимальная пенсия для участников боевых действий.

В настоящее время она составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Поскольку этот минимум будет несколько раз повышаться в следующем году, это скажется и на пенсионных выплатах.

Так, с 1 января 2022 года минимальная пенсия для УБД составит 4061,4 грн (1934 грн прожиточного минимума х 210%). Сумма повышения составляет 168 грн.

С 1 июля 2022 года минимальные пенсионные выплаты для УБД возрастут до 4 256,7 грн, а с 1 декабря – до 4 395,3 грн.

Если размер пенсионных выплат будет меньше этих показателей, участникам боевых действий установят доплаты до необходимого уровня (эти доплаты называют ежемесячным государственным адресным пособием к пенсии).

• Помощь участникам боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет

Вырастут пенсии и для участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше.

1. Согласно ст. 12 закона О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, надбавка к пенсии для таких людей составляет 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

С 1 января 2022 года это будет 967 грн, с 1 июля – 1 013,5 грн, а с 1 декабря – 1 046,5 грн.

Речь идет о надбавке, входящей в состав общей суммы пенсии. То есть вместо 25% прожиточного минимума для других участников боевых действий надбавка для этой категории УБД составляет 50% прожиточного минимума.

А поскольку прожиточный минимум периодически растет – увеличивается сумма надбавки и общий размер пенсий.

2. Вырастет и размер минимальной пенсии для УБД в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и старше. Он установлен на уровне 650% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

С 1 января 2022 года размер минимальной пенсии для этой категории граждан составит 12 571 грн (повышение составляет 520 грн), с 1 июля – 13 175,5 грн, а с 1 декабря – 13 604,5 грн.

• Ежемесячная денежная помощь

Для участников боевых действий также предусмотрена ежемесячная выплата целевого пособия на проживание в размере 40 грн.

Это предусмотрено законом Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Следует отметить, что в Украине впервые с 2014 года средний уровень пенсии превысил размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Так, по состоянию на 1 декабря 2021 года прожиточный минимум составляет 3 723 гривны, а средняя пенсия – 3 980 гривен.

Источник: Главное управление Пенсионного фонда в Черкасской области, Главное управление Пенсионного фонда в Киеве