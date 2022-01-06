С 1 января 2022 года для чернобыльцев, которых в Украине около 39,5 тыс., повысили пенсию.

Это предусмотрено изменениями в закон №1584-IX О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, который вступил в силу в первый день нового года.

Соответствующий законопроект №4555 297 депутатов Верховной Рады приняли во втором чтении 29 июня, а уже 30 июня закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Как выросли пенсии чернобыльцев с 1 января 2022 года

у ликвидаторов первой группы инвалидности – с 12 270 грн до 16 080 грн;

у ликвидаторов второй группы инвалидности – с 10 967 до 12 987 грн;

у ликвидаторов третьей группы инвалидности – с 8 129 до 8 917 грн.

С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов из бюджета составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году – соответственно 1 262 млн грн в год (9-процентная индексация).

Напомним, что 1 июля вступила в силу часть третья статьи 54 этого закона, которая предусматривает, что во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

для I группы инвалидности – 6 тыс. грн;

для II группы инвалидности – 4,8 тыс. грн;

для III группы инвалидности – 3,7 тыс. грн;

для детей с инвалидностью – 3,7 тыс. грн.

Кроме того, начиная с 2022 года, размер пенсии ежегодно с 1 марта будет индексироваться в порядке, установленном Кабмином, с учетом коэффициента увеличения, что определяется статьей 42 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Порядок назначения пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы определяется правительством.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, 26 апреля 1986 года. В ликвидации ее последствий приняли участие около 240 тыс. человек.

Почти 600 тыс. ликвидаторов присоединились к строительству защитного объекта Укрытие. Его построили за рекордно короткий срок – 206 дней.

Около 10% ликвидаторов умерли, 150 тыс. стали инвалидами. 13 октября 2021 года на 85-м году жизни скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов.

В августе в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС по инициативе Офиса президента, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством по управлению Зоной отчуждения стартовал масштабный проект по консервации знаковых объектов.

Их стремятся сохранить в аутентичном виде и передать историческую атмосферу города атомщиков. Консервация также сделает посещение объектов более безопасным.