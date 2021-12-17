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Факты / Украина / Общество

Команда маркетинга Starlight Media получила Effie Awards Ukraine

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Команда маркетинга Starlight Media получила Effie Awards Ukraine

15 декабря состоялась церемония награждения Effie Awards Ukraine 2021, где были объявлены самые эффективные кампании в сфере маркетинговых коммуникаций, а также определены лучшие команды по маркетингу в Украине.

Команда маркетинга Starlight Media получила самый высокий балл среди конкурентов и признана лучшей в номинации The best marketing team in media.

За победу в номинации также соперничали Медиа Группа Украина и 1+1 media.

Высокий результат Starlight Media обеспечили все индустриальные награды, полученные командой маркетинга раньше, и независимая оценка экспертов.

– Самая авторитетная награда в области маркетинговых коммуникаций – это результат совместной работы маркетинговых команд, продюсеров проектов и лидеров каналов. Горжусь своей командой, благодарна всем коллегам и партнерам внутри медиагруппы и извне. Starlight Media в очередной раз доказала, что является безусловным лидером медиарынка, у которого лучшая команда.

Ведь телеканал ICTV – первая кнопка Украины, СТБ является лидером роста и входит в топ-3 рейтинговых телеканалов страны, а Новый канал – лидер среди молодежи. Мы многое сделали в 2021 году, но в 2022 нас ждут новые задачи со звездочкой, – прокомментировала маркетинг-директор Starlight Media Елена Мартынова.

Елена Мартынова отдельно поблагодарила Effie Awards Ukraine за беспристрастность, поощрение профессионалов в сфере маркетинга и содействие развитию отрасли.

Напомним, медиагруппа Starlight Media является обладательницей золота Promax Awards Europe за логотип сериала Казаки. Абсолютно лживая история (ICTV), серебра Promax Awards Global за редизайн телеканала СТБ, а также 15 наград Ukrainian Design: The Very Best Of 2021.

Это работы, сделанные для оформления эфира, программ и сериалов телеканалов ICTV, СТБ и Нового.

В частности: графика СТБ; логотип ТВ-программ, типографика ТВ-проекта, промокампания ТВ-программы, дизайн титров сериала Казаки. Совершенно лживая история; эфирная графика СТБ; дизайн титров сериала Первые ласточки. Zaлежные; типографика ТВ-проекта, начальный ролик ТВ-программы Антизомби; моушн графика титров мероприятия дизайн-бюро Starlight Media и дизайн сцены Starlight Scenery.

Effie Awards Ukraine – ежегодная награда в области маркетинговых коммуникаций в Украине. В 2021 году в состав жюри Effie Awards Ukraine вошли более 240 специалистов рекламно-коммуникационной индустрии.

Все конкурсные работы прошли отбор в три этапа судейства. В этом году конкурсная программа включала 77 категорий. В финал прошло 154 заявки в 49 категориях.

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