Команда маркетинга Starlight Media получила Effie Awards Ukraine

15 декабря состоялась церемония награждения Effie Awards Ukraine 2021, где были объявлены самые эффективные кампании в сфере маркетинговых коммуникаций, а также определены лучшие команды по маркетингу в Украине.

Команда маркетинга Starlight Media получила самый высокий балл среди конкурентов и признана лучшей в номинации The best marketing team in media.

За победу в номинации также соперничали Медиа Группа Украина и 1+1 media.

Высокий результат Starlight Media обеспечили все индустриальные награды, полученные командой маркетинга раньше, и независимая оценка экспертов.

– Самая авторитетная награда в области маркетинговых коммуникаций – это результат совместной работы маркетинговых команд, продюсеров проектов и лидеров каналов. Горжусь своей командой, благодарна всем коллегам и партнерам внутри медиагруппы и извне. Starlight Media в очередной раз доказала, что является безусловным лидером медиарынка, у которого лучшая команда. Ведь телеканал ICTV – первая кнопка Украины, СТБ является лидером роста и входит в топ-3 рейтинговых телеканалов страны, а Новый канал – лидер среди молодежи. Мы многое сделали в 2021 году, но в 2022 нас ждут новые задачи со звездочкой, – прокомментировала маркетинг-директор Starlight Media Елена Мартынова.

Елена Мартынова отдельно поблагодарила Effie Awards Ukraine за беспристрастность, поощрение профессионалов в сфере маркетинга и содействие развитию отрасли.

Напомним, медиагруппа Starlight Media является обладательницей золота Promax Awards Europe за логотип сериала Казаки. Абсолютно лживая история (ICTV), серебра Promax Awards Global за редизайн телеканала СТБ, а также 15 наград Ukrainian Design: The Very Best Of 2021.

Это работы, сделанные для оформления эфира, программ и сериалов телеканалов ICTV, СТБ и Нового.

В частности: графика СТБ; логотип ТВ-программ, типографика ТВ-проекта, промокампания ТВ-программы, дизайн титров сериала Казаки. Совершенно лживая история; эфирная графика СТБ; дизайн титров сериала Первые ласточки. Zaлежные; типографика ТВ-проекта, начальный ролик ТВ-программы Антизомби; моушн графика титров мероприятия дизайн-бюро Starlight Media и дизайн сцены Starlight Scenery.

Effie Awards Ukraine – ежегодная награда в области маркетинговых коммуникаций в Украине. В 2021 году в состав жюри Effie Awards Ukraine вошли более 240 специалистов рекламно-коммуникационной индустрии.

Все конкурсные работы прошли отбор в три этапа судейства. В этом году конкурсная программа включала 77 категорий. В финал прошло 154 заявки в 49 категориях.