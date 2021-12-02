Богуцкому – 50: как руководитель StarLightMedia создавал ТВ независимой Украины

Руководителю медиахолдинга StarLightMedia Александру Богуцкому 2 декабря исполнилось 50 лет. Сейчас его называют лицом медиарынка, он — в Топ-100 самых влиятельных украинцев.

Медийный топ-менеджер нового телевидения, которое ближе к людям, Александр Богуцкий одним из первых создавал медиа независимой Украины.

– Мы конкретно начинали строить страну грез, страну, в которой живут люди, которые ее любят и укрепляют своим трудом. Именно такими были все мы, – вспоминает Богуцкий.

Однако на телевидение он мог и не попасть. По примеру отца выучился на геолога, поступил в аспирантуру родного Львовского университета имени Ивана Франко.

Однако постоянное стремление делать что-то качественно новое перевесило. Красноречивого и харизматичного Александра начали приглашать на концерты и фестивали.

– Он вырос в известного ведущего украинских концертов. Вел такие большие фестивали, как, например, Таврийские игры, где собиралось более 200 тыс. зрителей, – вспоминает Андрей Богуцкий, отец Александра Богуцкого.

В середине 1990-х Богуцкого знала вся украинская молодежь. Певец Александр Пономарев говорит, что Богуцкий был очень искусным оратором, и мог 40 минут поддерживать внимание 100-тысячной публики. А еще он – бескомпромиссный патриот. На концертах призывал молодежь быть небезразличными к своему государству.

– Он большой патриот Украины. Сочетание ума, патриотизма и умения выразить свое мнение доступно для любой аудитории – это феномен его успеха, – считает певец.

Параллельно Богуцкий работал над телепроектами львовских и киевских телеканалов, и в начале 2000-х ему предложили возглавить общенациональный канал ICTV.

Уже спустя месяц вышли Факты. В объективе — человек и мотивация к решению его проблем. Ближе к людям – становится информационным лозунгом.

– Мы ежедневно начинаем с новой страницы, но с теми же убеждениями. У нас нет компромиссов, дискуссий – что хорошо, а что плохо в самых важных вещах. Разве что мир перевернется! Но даже когда он будет переворачиваться, в этот момент Факты будут жесткой и четкой точкой зрения в интересах людей, – подчеркнул Богуцкий.

Начинать с себя – жизненный принцип топ-менеджера Богуцкого давно превратился в философию медиахолдинга. Каждый наш проект – только ради развития страны. В прошлом году StarLightMedia стала первой украинской медиагруппой, ориентированной на принципы устойчивого развития ООН. В приоритете – ответственное потребление, партнерство и гендерное равенство.

– Вы спросите у любого работника информационной службы ICTV правила Богуцкого. Точно вам все скажут: Простые шаги делают чудеса, хочешь перемен – начни с себя! Конечно, мы этим руководствуемся в жизни и работе. Он всегда говорит, что Украина превыше всего! И это работает! – рассказала главный редактор и ведущая Фактов на ICTV Елена Фроляк.

Общие ценности и стремление улучшить Украину объединяют и семью Александра Богуцкого.

За более чем 20 лет работы в медиапространстве он личным примером показывает, как преданно работать и шаг за шагом изменять свою страну.