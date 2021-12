Команда маркетингу Starlight Media отримала Effie Awards Ukraine

15 грудня відбулася церемонія нагородження Effie Awards Ukraine 2021, де були оголошені найефективніші кампанії у сфері маркетингових комунікацій, а також визначені кращі команди з маркетингу в Україні.

Команда маркетингу Starlight Media отримала найвищий бал серед конкурентів і визнана кращою у номінації The best marketing team in media.

За перемогу в номінації також змагалися Медіа Група Україна та 1+1 media.

Високий результат Starlight Media забезпечили усі індустріальні нагороди, отримані командою маркетингу раніше, і незалежна оцінка експертів.

– Найавторитетніша нагорода в галузі маркетингових комунікацій – це результат спільної роботи маркетингових команд, продюсерів проєктів і лідерів каналів. Пишаюся своєю командою, вдячна усім колегам і партнерам всередині медіагрупи й ззовні. Starlight Media вчергове довела, що є безумовним лідером медіаринку, в якого найкраща команда. Адже телеканал ICTV – перша кнопка України, СТБ є лідером росту і входить у топ-3 найрейтинговіших телеканалів країни, а Новий канал – лідер серед молоді. Ми багато зробили у 2021 році, але у 2022 на нас чекають нові завдання із зірочкою, – прокоментувала маркетинг-директорка Starlight Media Олена Мартинова.

Олена Мартинова окремо подякувала Effie Awards Ukraine за неупередженість, заохочення професіоналів у сфері маркетингу і сприяння розвитку галузі.

Нагадаємо, медіагрупа Starlight Media є володаркою золота Promax Awards Europe за логотип серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія (ICTV), срібла Promax Awards Global за редизайн телеканалу СТБ, а також 15 нагород Ukrainian Design: The Very Best Of 2021.

Це роботи, зроблені для оформлення ефіру, програм та серіалів телеканалів ICTV, СТБ і Нового.

Зокрема: графіка СТБ; логотип ТВ-програми, типографіка ТВ-проекту, промокампанія ТВ-програми, дизайн титрів серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія; ефірна графіка СТБ; дизайн титрів серіалу Перші ластівки. Zалежні; типографіка ТВ-проєкту, початковий ролик ТВ-програми Антизомбі; моушн графіка титрів заходу дизайн-бюро Starlight Media і дизайн сцени Starlight Scenery.

Effie Awards Ukraine – щорічна нагорода в галузі маркетингових комунікацій в Україні. У 2021 році до складу журі Effie Awards Ukraine увійшли понад 240 фахівців рекламно-комунікаційної індустрії.

Всі конкурсні роботи пройшли відбір у три етапи суддівства. В цьому році конкурсна програма включала 77 категорій. До фіналу пройшло 154 заявок у 49 категоріях.