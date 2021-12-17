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Факти / Україна / Суспільство

Команда маркетингу Starlight Media отримала Effie Awards Ukraine

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Команда маркетингу Starlight Media отримала Effie Awards Ukraine

15 грудня відбулася церемонія нагородження Effie Awards Ukraine 2021, де були оголошені найефективніші кампанії  у сфері маркетингових комунікацій, а також визначені кращі команди з маркетингу в Україні.

Команда маркетингу Starlight Media отримала найвищий бал серед конкурентів і визнана кращою у номінації The best marketing team in media.

За перемогу в номінації також змагалися Медіа Група Україна та 1+1 media.

Високий результат Starlight Media забезпечили усі індустріальні нагороди, отримані командою маркетингу раніше, і незалежна оцінка експертів.

– Найавторитетніша нагорода в галузі маркетингових комунікацій – це результат спільної роботи маркетингових команд, продюсерів проєктів і лідерів каналів. Пишаюся своєю командою, вдячна усім колегам і партнерам всередині медіагрупи й ззовні. Starlight Media вчергове довела, що є безумовним лідером медіаринку, в якого найкраща команда.

Адже телеканал ICTV – перша кнопка України, СТБ є лідером росту і входить у топ-3 найрейтинговіших телеканалів країни, а Новий канал – лідер серед молоді. Ми багато зробили у 2021 році, але у 2022 на нас чекають нові завдання із зірочкою, – прокоментувала маркетинг-директорка Starlight Media Олена Мартинова.

Олена Мартинова окремо подякувала Effie Awards Ukraine за неупередженість, заохочення професіоналів у сфері маркетингу і сприяння розвитку галузі.

Нагадаємо, медіагрупа Starlight Media є володаркою золота Promax Awards Europe за логотип серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія (ICTV), срібла Promax Awards Global за редизайн телеканалу СТБ, а також 15 нагород Ukrainian Design: The Very Best Of 2021.

Це роботи, зроблені для оформлення ефіру, програм та серіалів телеканалів ICTV, СТБ і Нового.

Зокрема: графіка СТБ; логотип ТВ-програми, типографіка ТВ-проекту, промокампанія ТВ-програми, дизайн титрів серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія; ефірна графіка СТБ; дизайн титрів серіалу Перші ластівки. Zалежні;  типографіка ТВ-проєкту, початковий ролик ТВ-програми  Антизомбі; моушн графіка титрів заходу дизайн-бюро Starlight Media і дизайн сцени Starlight Scenery.

Effie Awards Ukraine – щорічна нагорода в галузі маркетингових комунікацій в Україні. У 2021 році до складу журі Effie Awards Ukraine увійшли понад 240 фахівців рекламно-комунікаційної індустрії.

Всі конкурсні роботи пройшли відбір у три етапи суддівства. В цьому році конкурсна програма включала 77 категорій. До фіналу пройшло 154 заявок у 49 категоріях.

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