Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний не исключает, что большинство украинцев может перейти к празднованию Рождества 25 декабря (а не 7 января) в течение ближайших 10 лет.

Такое мнение митрополит Киевский и всея Украины выразил в одном из интервью.

– Будем прогнозировать, что в течение 10 лет. А дальше будем видеть. Это трудно так предвидеть, – отметил он.

По словам митрополита Епифания, украинцы должны сознательно прийти к такому решению, ведь в стране укоренилась традиция праздновать Рождество именно 7 января.

– Традиция является традицией – укоренилась настолько, что если мы перейдем, то в большинстве случаев, я убежден, храмы 25-го будут пустыми, а 7-го полными. И потому нужно, чтобы народ все же созрел к этому, пришел сознательно… Но этот процесс постепенно, как мы видим, продолжается, увеличивается количество приверженных к изменению. Я думаю, что в течение следующих 10 лет мы увидим, что эти цифры изменятся, — подчеркнул он.

Предстоятель ПЦУ уточнил, что все украинцы фактически празднуют Рождество 25 декабря, просто по разным календарям (по григорианскому и юлианскому). Именно по юлианскому календарю Рождество празднуют 7 января (поскольку 25 декабря сейчас приходится на эту дату).

Митрополит Епифаний уточнил, что лично поддерживает переход на празднование Рождества 25 декабря, но в этом вопросе не должно быть спешки.

– У нас и так разделений достаточно. Нас пытаются делить и по языку, и по религии, по другим каким-то факторам. Но мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить, – заявил он.

Как известно, уже 25 декабря Римо-католическая церковь, протестантские церкви, а также многие православные поместные церкви мира будут праздновать Рождество по григорианскому календарю (или новоюлианскому).

7 января Рождество будут отмечать по юлианскому календарю (в том числе и в Украине).

Стоит отметить, что в нашем государстве как 25 декабря, так и 7 января являются выходным днем.

Так, на зимние праздники в 2021 и 2022 году украинцы получат три длительных уикенда. Первые выходные приходятся на католическое Рождество, которое празднуют 25 декабря: граждане нашей страны будут отдыхать три дня подряд – 25, 26 и 27 числа. Следующие выходные ждут украинцев на Новый год (уикенд приходится на 1, 2 и 3 числа). А 7 января православные верующие отмечают Рождество Христово (официальными выходными будут 7, 8 и 9 числа).