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Факты / Украина / Общество

Митрополит Епифаний спрогнозировал, когда украинцы могут перейти на празднование Рождества 25 декабря

Юлия Соколова редактор ленты
Митрополит Епіфаній

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний не исключает, что большинство украинцев может перейти к празднованию Рождества 25 декабря (а не 7 января) в течение ближайших 10 лет.

Такое мнение митрополит Киевский и всея Украины выразил в одном из интервью.

– Будем прогнозировать, что в течение 10 лет. А дальше будем видеть. Это трудно так предвидеть, – отметил он.

По словам митрополита Епифания, украинцы должны сознательно прийти к такому решению, ведь в стране укоренилась традиция праздновать Рождество именно 7 января.

– Традиция является традицией – укоренилась настолько, что если мы перейдем, то в большинстве случаев, я убежден, храмы 25-го будут пустыми, а 7-го полными. И потому нужно, чтобы народ все же созрел к этому, пришел сознательно… Но этот процесс постепенно, как мы видим, продолжается, увеличивается количество приверженных к изменению. Я думаю, что в течение следующих 10 лет мы увидим, что эти цифры изменятся, — подчеркнул он.

Предстоятель ПЦУ уточнил, что все украинцы фактически празднуют Рождество 25 декабря, просто по разным календарям (по григорианскому и юлианскому). Именно по юлианскому календарю Рождество празднуют 7 января (поскольку 25 декабря сейчас приходится на эту дату).

Митрополит Епифаний уточнил, что лично поддерживает переход на празднование Рождества 25 декабря, но в этом вопросе не должно быть спешки.

– У нас и так разделений достаточно. Нас пытаются делить и по языку, и по религии, по другим каким-то факторам. Но мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить, – заявил он.

Как известно, уже 25 декабря Римо-католическая церковь, протестантские церкви, а также многие православные поместные церкви мира будут праздновать Рождество по григорианскому календарю (или новоюлианскому).
7 января Рождество будут отмечать по юлианскому календарю (в том числе и в Украине).

Стоит отметить, что в нашем государстве как 25 декабря, так и 7 января являются выходным днем.

Так, на зимние праздники в 2021 и 2022 году украинцы получат три длительных уикенда. Первые выходные приходятся на католическое Рождество, которое празднуют 25 декабря: граждане нашей страны будут отдыхать три дня подряд – 25, 26 и 27 числа. Следующие выходные ждут украинцев на Новый год (уикенд приходится на 1, 2 и 3 числа). А 7 января православные верующие отмечают Рождество Христово (официальными выходными будут 7, 8 и 9 числа).

Источник: Радио Свобода

Фото: УНИАН

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