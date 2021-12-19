Митрополит Епіфаній спрогнозував, коли українці можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній не виключає, що більшість українців можуть перейти до святкування Різдва 25 грудня (а не 7 січня) протягом найближчих 10 років.

Таку думку митрополит Київський і всієї України висловив в одному з інтерв’ю.

– Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити. Це важко так передбачити, – зазначив він.

За словами митрополита Епіфанія, українці повинні свідомо прийти до такого рішення, адже в країні укорінилася традиція святкувати Різдво саме 7 січня.

– Традиція є традицією – укорінилася настільки, що якщо ми перейдемо, то в більшості випадків, я переконаний, храми 25-го будуть порожніми, а 7-го повними. І тому треба, щоб народ все ж таки дозрів до цього, прийшов свідомо… Але цей процес поступово, як ми бачимо, продовжується, збільшується кількість прихильних до зміни. Я думаю, що впродовж наступних 10 років ми побачимо, що ці цифри зміняться, – наголосив він.

Предстоятель ПЦУ уточнив, що всі українці фактично святкують Різдво 25 грудня, просто за різними календарями (за григоріанським та юліанським). Саме згідно з юліанським календарем Різдво святкують 7 січня (оскільки 25 грудня зараз припадає на цю дату).

Митрополит Епіфаній уточнив, що особисто підтримує перехід на святкування Різдва 25 грудня, але в цьому питанні не повинно бути поспіху.

– У нас і так розділень є достатньо. Нас намагаються ділити і за мовою, і за релігією, за іншими якимись чинниками. Але ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Хоча ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити, – заявив він.

Як відомо, вже 25 грудня Римо-католицька церква, протестантські церкви, а також багато православних помісних церков світу святкуватимуть Різдво за григоріанським календарем (чи новоюліанським).

7 січня Різдво відзначатимуть за юліанським календарем (зокрема і в Україні).

Варто зазначити, що в нашій державі як 25 грудня, так і 7 січня є вихідним днем.

Так, на зимові свята у 2021 та 2022 році українці отримають три тривалі вікенди. Перші вихідні припадають на католицьке Різдво, яке святкують 25 грудня: громадяни нашої країни відпочиватимуть три дні поспіль – 25, 26 та 27 числа. Наступні вихідні чекають на українців на Новий рік (вікенд припадає на 1, 2 та 3 числа). А 7 січня православні віряни відзначають Різдво Христове (офіційними вихідними будуть 7, 8 та 9 числа).