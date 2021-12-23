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Факты / Украина / Общество

Рождество или Новый год: какой праздник украинцы любят больше

Валентина Летяк редактор ленты
Новий рік

49% украинцев, принявших участие в исследовании Социологической группы Рейтинг, проведенного 20-22 декабря, назвали Рождество самым любимым новогодним праздником. С каждым годом количество его поклонников увеличивается.

По данным опроса, Новый год на втором месте – 37%. Еще 6% отдали предпочтение Дню Святого Николая, Старому Новому году – 4%.

Совсем не любят новогодних праздников 2% респондентов.

Новый год более любимый праздник для жителей Востока и Юга, молодежи и мужчин, а Рождество – на Западе, среди людей среднего и старшего возраста, а также женщин и верующих ПЦУ и УГКЦ.

Только жители центральных регионов и Киева в равной степени любят праздновать и Рождество, и Новый год.

Социологическая группа Рейтинг 20-22 декабря провела опрос украинцев по поводу любимых новогодних праздников.

Методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2 тыс. респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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Источник: Рейтинг

Фото: Pixabay

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