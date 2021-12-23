Різдво чи Новий рік: яке свято українці люблять більше

49% українців, які взяли участь у дослідженні Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 20-22 грудня, назвали Різдво найулюбленішим новорічним святом. З кожним роком у нього більшає прихильників.

За даними опитування, Новий рік на другому місці – 37%. Ще 6% віддали перевагу Дню Святого Миколая, Старому Новому року – 4%.

Зовсім не люблять новорічних свят 2% респондентів.

Новий рік більш улюблене свято для жителів Сходу і Півдня, молоді та чоловіків, а Різдво – на Заході, серед люди середнього та старшого віку, а також жінок та вірян ПЦУ і УГКЦ.

Лише мешканці центральних регіонів та Києва однаково люблять святкувати і Різдво, і Новий рік.

Соціологічна група Рейтинг 20-22 грудня провела опитування українців щодо улюблених новорічних свят.

Методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера опитали 2 тис. респондентів від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.