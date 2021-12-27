Под Полтавой в лесу исчез ребенок во время прогулки с родителями

В лесном массиве возле села Киндровка заблудился ребенок во время прогулки с родителями. Школьника искали около 2,5 часа.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, для поиска мальчика 2010 года рождения привлекли спасателей и технику.
Поиски ребенка продолжались около 2,5 часа. Когда уже потемнело на улице, мальчика смогли найти местные жители села.
Жители Киндровки нашли школьника и передали его в Национальную полицию. Состояние ребенка оценили как удовлетворительное.
Для поиска мальчика привлекли около 150 человек (среди которых было 62 спасателей ГСЧС) и пять единиц техники.
Исчезновение ребенка под Киевом
В Киевской области нашли ребенка, поиски которого продолжались всю ночь. Ученик даже не появился в школе, а потом он не пришел ночевать домой.
По данным полиции, 8-летний мальчик поссорился с матерью из-за невыполненного домашнего задания. Он прогулял школу, гуляя в своем селе, а на ночь спрятался в сарае бабушки, где и заночевал.
Полицейским удалось найти школьника утром, когда он уже проснулся и собирался искать новые приключения.