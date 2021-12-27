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Факты / Украина / Общество

Под Полтавой в лесу исчез ребенок во время прогулки с родителями

Юля Захарченко редактор ленты
Под Полтавой в лесу исчез ребенок во время прогулки с родителями

В лесном массиве возле села Киндровка заблудился ребенок во время прогулки с родителями. Школьника искали около 2,5 часа.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, для поиска мальчика 2010 года рождения привлекли спасателей и технику.

Поиски ребенка продолжались около 2,5 часа. Когда уже потемнело на улице, мальчика смогли найти местные жители села.

Жители Киндровки нашли школьника и передали его в Национальную полицию. Состояние ребенка оценили как удовлетворительное.

Для поиска мальчика привлекли около 150 человек (среди которых было 62 спасателей ГСЧС) и пять единиц техники.

Исчезновение ребенка под Киевом

В Киевской области нашли ребенка, поиски которого продолжались всю ночь. Ученик даже не появился в школе, а потом он не пришел ночевать домой.

По данным полиции, 8-летний мальчик поссорился с матерью из-за невыполненного домашнего задания. Он прогулял школу, гуляя в своем селе, а на ночь спрятался в сарае бабушки, где и заночевал.

Полицейским удалось найти школьника утром, когда он уже проснулся и собирался искать новые приключения.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pexels, ГСЧС

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