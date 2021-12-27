Під Полтавою у лісі зникла дитина під час прогулянки з батьками

У лісовому масиві біля села Кіндрівка заблукала дитина під час прогулянки з батьками. Школяра шукали близько 2,5 години.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, для пошуків хлопчика 2010 року народження залучили рятувальників та техніку.

Пошуки дитини тривали близько 2,5 години. Коли вже темнішало на вулиці, хлопчика змогли знайти місцеві жителі села.

Мешканці Кіндрівки відшукали школяра та передали його до Національної поліції. Стан дитини оцінили як задовільний.

Для пошуків хлопчика залучили близько 150 людей (серед яких було 62 рятувальників ДСНС) та п’ять одиниць техніки.

Зникнення дитини під Києвом

У Київській області знайшли дитину, пошуки якої тривали всю ніч. Учень навіть не з’явився у школі, а згодом він не прийшов ночувати додому.

За даними поліції, 8-річний хлопчик посварився з матір’ю через невиконане домашнє завдання. Він прогуляв школу, гуляючи у своєму селі, а на ніч заховався у бабусиному сараї, де й заночував.

Поліцейським вдалося знайти школяра вранці, коли він вже прокинувся та збирався шукати нові пригоди.