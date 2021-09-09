На Киевщине нашли пропавшего 8-летнего мальчика

В Киевской области пропал 8-летний мальчик, которого правоохранители искали всю ночь. К счастью, ребенка нашли утром невредимым.

Для поисков привлекли правоохранителей, ювенальных полицейских, оперативников управления уголовного розыска, кинологов полиции Киевской области, старосту села Пристромы и директора местной школы.

Вскоре выяснилось, что 8-летний Николай Иващенко рассердился на мать, которая отругала его за то, что он не выполнил домашнее задание. Поэтому мальчик решил ее проучить и прогулял школу, а потом не пришел ночевать домой.

Весь день Николай гулял на территории села, разговаривал с друзьями, а под вечер спрятался в бабушкином сарае и решил там переночевать.

Маленького путешественника нашли правоохранители тогда, когда мальчик уже проснулся и собирался искать новые приключения.

Полицейские призвали родителей относиться с пониманием к детским шалостям, разговаривать с малышами и быть для них опорой, когда они в этом нуждаются.

В полиции добавили, что уверенность детей в поддержке родителей может помочь избежать негативных последствий.