В Золочевском районе Львовской области саперы ГСЧС обезвредили мину времен Второй мировой войны, которую кто-то повесил на дерево.

82-миллиметровую минометную мину времен Второй мировой войны обнаружили в лесу в 200 м от жилого дома в селе Грималевка. 29 декабря пиротехнической группой 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины ее уничтожили.

Спасателей поразило то, что боеприпас кто-то предусмотрительно повесил на дерево. Однако в ГСЧС предостерегают не прикасаться вообще к таким находкам, а немедленно звонить на номер 101 и сообщать их местонахождение спасателям.

— Конечно, эта мина не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны. Ее туда заботливо повесили небезразличные граждане, считающие, что при обнаружении взрывоопасного предмета это единственный правильный выход. Не сообщить, а так повесить, потому что пусть кто-нибудь другой звонит на 101… Не делайте так! — призывают в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что устаревшие боеприпасы могут быть крайне опасны.