В поселке городского типа Буки Маньковского района Черкасской области нашли около 602 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны. После получения сообщения работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли взрывоопасные предметы с сельскохозяйственного участка.

В общем специалисты обнаружили 332 артиллерийских снаряда, две минометные мины, 16 ПГ-30 и 252 капсюлей.

— Работы по извлечению опасных боеприпасов продолжаются, — сообщили в пресс-службе ДСНС.







В Черкасской области нашли 602 боеприпаса времен Второй мировой / 2 фотографии

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Мужчина пытался отправить боеприпасы службой доставки

В Донецкой области 43-летний мужчина хотел передать с помощью службы доставки коробку с опасными боеприпасами. В частности, в посылке находилось два корпуса гранаты РГД-5, шесть запалов УЗРГМ-2 и четыре 200-граммовые тротиловые шашки.

Полиции удалось задержать мужчину и изъять взрывоопасные предметы. По словам жителя Донетчины, он не знал о содержании коробки, а просто выполнял просьбу знакомого.