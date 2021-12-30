В третьем квартале 2021 года реальные доходы украинцев выросли на 6,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время рост доходов ускорился по сравнению со вторым кварталом на 5,6%, с первым кварталом – на 1%.

В структуре доходов 45,8% составляет зарплата, 29,3% – социальные выплаты, 22,7% – смешанный доход и 2,2% – доход, полученный от собственности.

Украинцы стали богаче: ускорился рост реальных доходов / 2 фотографии

В целом доходы населения в третьем квартале составили 1 221,8 млрд грн, а расходы – 1 212,4 млрд грн. Сбережения украинцев за этот период увеличились на 9,4 млрд грн.

Наличный доход в расчете на одного человека составил 23 325 грн.

Кстати, средняя зарплата в Украине за год выросла на 19%. По данным Госстата, в ноябре она составила 14 282 грн. Это в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы.

По сравнению с октябрем средняя заработная плата выросла на 1,7% (242 грн), а за последний год по сравнению с ноябрем 2020 года – на 19,2%.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве – 21 144 грн в ноябре, а самая низкая – в Херсонской области (11 314 грн).