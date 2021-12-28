Средняя зарплата в Украине за год выросла на 19% — кто получает больше всего

В Украине выросла средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций. В ноябре 2021 года она составила 14 282 грн.

Это в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы. По сравнению с октябрем 2021 года средняя заработная плата выросла на 1,7% (242 грн), а за последний год, по сравнению с ноябрем 2020 года, – на 19,2%.

Самую высокую среднюю зарплату Госстат зафиксировал в Киеве – 21 144 грн в ноябре, а самую низкую – в Херсонской области (11 314 грн).

Наибольшую зарплату получают в сферах Информация и телекоммуникации – 27 141 грн, Финансовая и страховая деятельность – 23 419 грн. В то же время меньше всего платят в сфере Временное размещение и организация питания — 8 824 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что средняя зарплата в Украине в 2022 году вырастет. По его мнению, она превысит 17,5 тыс. грн.

Премьер-министр объяснил, что среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн. Это означает, что в конце 2022-го она достигнет более 17,5 тыс. грн, что приведет к росту реального уровня заработной платы.

Источник: Госстат