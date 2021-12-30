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Українці стали багатшими: прискорилося зростання реальних доходів

Валентина Летяк редакторка стрічки
гривні

У третьому кварталі 2021 року реальні наявні доходи українців зросли на 6,8%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Водночас зростання доходів прискорилося у порівнянні з другим кварталом на 5,6%, з першим кварталом – на 1%).

В структурі доходів 45,8% складає зарплата, 29,3% – соціальні виплати, 22,7% – змішаний дохід та 2,2% – дохід, отриманий від власності.

Доходи українців
Доходи українців
Доходи українців
Доходи українців
Українці стали багатшими: прискорилося зростання реальних доходів / 2 фотографии

Загалом доходи населення у третьому кварталі склали 1 221,8 млрд грн, а витрати – 1 212,4 млрд грн. Заощадження українців за цей період збільшилися на 9,4 млрд грн.

Наявний дохід в розрахунку на одну людину склав 23 325 грн.

До речі, середня зарплата в Україні за рік зросла на 19%. За даними Держстату, у листопаді вона становила 14 282 грн. Це у 2,4 раза вище, ніж рівень мінімальної заробітної плати.

Порівняно з жовтнем середня заробітна плата зросла на 1,7% (242 грн), а за останній рік, порівняно з листопадом 2020 року, – на 19,2%.

Найвища середня зарплата зафіксована у Києві – 21 144 грн у листопаді, а найнижча – в Херсонській області (11 314 грн).

Джерело: Держстат

Фото: Depositphotos

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