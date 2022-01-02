Как заказать справку о несудимости через Приват24

Справка о несудимости — это официальный документ, свидетельствующий об отсутствии или наличии судимости у гражданина Украины. Выдается она Министерством внутренних дел.

Получать ее офлайн долго и скучно. Справку оформляют на соответствующем бланке с определенными степенями защиты от фальсификации, с указанием серии и номера документа.

Документ может понадобиться вам во время:

оформления гражданства;

получения или восстановления некоторых личных документов;

оформления документов на опекунство, усыновление, открытие детского дома семейного типа;

открытия визы;

получения документов на трудоустройство в другой стране;

получения вида на жительство за границей;

представления документов в иностранные организации и учреждения.

Сегодня справку о несудимости можно оформить онлайн с помощью Приват24. Документ выдается бесплатно с подписью и печатью банка.

Способы аутентификации лица через Приват24

Справка о несудимости онлайн выдается через Главный сервисный центр МВД Украины. Чтобы ее получить, нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или Bank ID. Сделать их можно через Приват24.

ВankID — это способ электронной аутентификации лица по данным в банке, в котором обслуживается гражданин.

Каждый раз, когда лицо хочет воспользоваться любой электронной услугой, портал формирует электронный запрос в банк для получения персональных данных клиента. На основании полученных результатов и проводят электронную аутентификацию лица.

BankID имеет более низкий уровень доверия, чем электронная цифровая подпись, и может использоваться не для всех электронных услуг.

Электронная подпись — это данные в электронном виде, которые идентифицируют личность и защищают целостность документов. Подпись можно хранить в виде MobileID, подписи на ID-карте, подписи на токене или защищенном носителе информации.

С его помощью можно пользоваться различными электронными услугами, подписывать документы, регистрироваться на государственных порталах и тому подобное.

Документы с цифровой подписью имеют такую же юридическую силу, как и обычные, подписанные лично.

Электронная цифровая подпись действительна всего три года.

В отличие от электронной подписи, справка через Bank ID выдается только в бумажной форме. Когда же вы формируете запрос через цифровую подпись, можете выбрать способ получения — электронный или бумажный варианты.

Как получить справку о несудимости через Приват24

Шаг 1

Чтобы получить справку, вам нужно войти на сайт Главного сервисного центра МВД. На главной странице найдите сервис Справка об отсутствии судимости. Нажмите на него.

Шаг 2

Перед вами откроется вся информация касательно этого документа. Пролистайте немного вниз и увидите кнопку Заказать справку. Нажмите.

Шаг 3

Вы увидите две услуги: Справка о несудимости и Проверка статуса справки. Нажмите на первый вариант.

Шаг 4

Вас перебросит на сервис от Дии – ID.GOV.UA. Здесь необходимо выбрать способ идентификации личности — электронную цифровую подпись или Bank ID.

Если выбрали Bank ID, все просто. Вам необходимо будет авторизоваться через Приват24 – ввести ваш логин и пароль. Заполнить форму персональных данных, необходимых для запроса справки. Нажать Отправить запрос и забрать справку в удобном для вас сервисном центре МВД.

Если же выбрали вход через электронную подпись — зайдите в личный кабинет Приват24 через телефон или компьютер.

Шаг 5

В Сервисах найдите категорию Бизнес. Перед вами появится много услуг, выберите Электронную цифровую подпись для физ. лица.

Как заказать справку о несудимости через Приват24 / 2 фотографии

Шаг 6

Проверьте, правильные ли данные, которые появятся перед вами. Если все хорошо, нажмите Данные верны.

Шаг 7

Придумайте пароль для хранилища ключей цифровой подписи. На ваш электронный адрес придет сообщение с ключом, то есть с цифровой электронной подписью. Сохраните подпись на своем смартфоне или компьютере.

Шаг 8

Вернитесь на ID.GOV.UA. Нажмите на Вход через электронную подпись. В блоке Центр сертификации ключей выберите Приватбанк и загрузите вашу подпись.

Введите пароль ключа и нажмите Подтвердить.

Шаг 9

После авторизации перед вами появится бланк информации, который необходимо заполнить. После ввода персональной информации нажмите Отправить запрос.

Шаг 10

В поле Способ получения справки выберите, в каком виде хотите ее получить:

электронный вариант – справку пришлют на электронный адрес;

бумажный вариант – справку можно забрать в любом сервисном центре МВД.

В течение 30 дней будет сформирована справка, которую вы можете использовать при необходимости.

Фото: Depositphotos, ГСЦ МВС, ID.GOV.UA