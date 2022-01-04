В день Рождества, 7 января 2022 года, отделения и курьеры Новой почты не будут работать.

Как сообщают в компании, загрузка посылок в почтоматы в эти дни также не будет происходить, однако заранее загруженные посылки клиенты получить смогут.

Информацию о графике работы нужного вам отделения в другие выходные дни можно найти на сайте компании в разделе График работы отделений.

Отделения Укрпочты 7 января в Украине будут работать немножко иначе. Большинство отделений в эти дни будут закрыты.

Принимать клиентов будут только отдельные дежурные отделения и курьерские участки.

С детальным графиком работы отделений Укрпочты 7 января можно ознакомиться в материале.

Фото: Новая почта