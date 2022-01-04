Заработала реформа школьного питания: чем теперь будут кормить в школах

1 января 2022 года завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт в рамках реформы школьного питания.

Таким образом, сформированы критерии для нового школьного меню, которое, по данным Госпродпотребслужбы, должно состоять из 160 блюд с ограниченным содержанием сахара, соли, жиров животного и растительного происхождения, а также субпродуктов.

В ведомстве уточнили, что все школы обязаны с 1 января 2022 года:

сократить количество сахара в блюдах до 7,5 г на один прием пищи (в 2-2,5 раза);

увеличить количество фруктов – до 100 г на один прием пищи;

уменьшить количество хлеба с 60-80 г до 30-50 г на один прием пищи;

увеличить количество мяса птицы и молочных продуктов.

В то же время большая часть продуктов (около 75%) должна быть растительного происхождения.

Картошку в качестве отдельного блюда разрешили давать не больше двух раз в неделю.

При этом запретили отваривать овощи, чтобы приготовить салаты на следующий день. В то же время салаты обязали заправлять непосредственно перед подачей.

Во время формирования меню в ведомстве призвали отдавать предпочтение продуктам с более высоким содержанием пищевых волокон. Так, между гречкой и рисом лучше выбирать первое.

Также в школах будут подавать цельнозерновые хлебобулочные изделия с высоким содержанием клетчатки, добавлением отрубей и семян.

Мясные блюда призвали как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами, а также – салатами.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что насыщенные жиры в блюдах не должны составлять более 10% от общего количества калорий.

Запретили подавать в школах плавленый сыр. Соль использовать разрешили только йодированную и лишь во время приготовления пищи.

Также запретили использовать соусы и майонезы (кроме кетчупа), а питьевая вода, как сообщается, должна быть доступна во время еды в обязательном порядке.

Сок предлагать можно в ограниченном количестве, в нем не должно быть сахара и подсластителей.

Школьным буфетам запретили подавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием консервантов, ароматизаторов и красителей, а также рыбные и мясные продукты промышленного и кулинарного производства.

Кроме того запретили непастеризованные молочные продукты и соки, грибы и кофе.

Напомним, новое школьное меню презентовали в мае 2021 года.

Источник: Госпродпотребслужба