Новое школьное меню представили в Украине

В Украине обновили школьное меню. С 1 сентября этого года школьники будут иметь более здоровые и полезные блюда в школьных столовых.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, меню содержит 160 блюд, которые будут использоваться в зависимости от кратности питания для каждого учебного заведения.

Новое 4-недельное меню подготовила рабочая группа во главе с шеф-поваром Евгением Клопотенко и командой проекта CultFood совместно с технологами, диетологами и представителями Минздрава Украины.

— В меню школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции, будет увеличено количество фруктов и мяса в рационе. В меню добавляются пошаговые рецепты и технические карты, что значительно облегчит работу сотрудников школьных столовых, — рассказал Клопотенко.

По его словам, самое главное то, что в меню для школьников позволили специи. Он уверен, что это сделает вкус пищи разнообразным. При этом уменьшили количество вредных сахара, соли и жира.

— Уменьшили количество жира, сахара и соли. То есть теперь в школах не будут гоняться за калорийностью с помощью неадекватного количества масла и хлеба, а пища будет здоровой, — уточнил Клопотенко.

Ознакомиться с меню можно на сайте Минздрава.



























Здоровое питание со 160 кухонь мира: в Украине представили новое школьное меню / 7 фотографий

В то же время детей будет запрещено кормить такими продуктами:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

Перед реформой системы школьного питания Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провела 414 внеплановых и 8 плановых мероприятий государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов. Проверили 3966 поставщиков и 466 операторов рынка, которые поставляют продукты для школ. Все они прошли необходимую сертификацию.

Новое школьное меню

Уже сегодня новым школьным меню, когда дети сами выбирают блюда, пользуются более 2 тыс. учебных заведений. В будущем планируют охватить все учебные заведения.

Для этой целей правительство выделило 400 млн грн.

Фото: МОН, Liga.life