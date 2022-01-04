Запрацювала реформа шкільного харчування: чим тепер годуватимуть у школах

1 січня 2022 року завершився перехідний період щодо оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт у рамках реформи шкільного харчування.

Таким чином, сформовані критерії для нового шкільного меню, яке, за даними Держпродспоживслужби, має складатися зі 160 страв із обмеженим вмістом цукру, солі, жирів тваринного та рослинного походження, а також субпродуктів.

У відомстві уточнили, що всі школи зобов’язані з 1 січня 2022 року:

скоротити кількість цукру у стравах до 7,5 г на один прийом їжі (у 2-2,5 рази);

збільшити кількість фруктів до 100 г на один прийом їжі;

зменшити кількість хліба з 60-80 г до 30-50 г на один прийом їжі;

збільшити кількість м’яса птиці та молочних продуктів.

У той же час більша частина продуктів (близько 75%) має бути рослинного походження.

Картоплю як окрему страву дозволили давати не більше двох разів на тиждень.

При цьому заборонили відварювати овочі, щоби приготувати салати наступного дня. У той же час, салати зобов’язали заправляти безпосередньо перед подачею.

Під час формування меню у відомстві закликали віддавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон. Так, між гречкою та рисом краще вибирати перше.

Також у школах будуть подавати цільнозернові хлібобулочні вироби з високим вмістом клітковини, додаванням висівок та насіння.

М’ясні страви закликали якнайчастіше комбінувати з овочевими гарнірами, а також салатами.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що насичені жири у стравах не повинні становити понад 10% від загальної кількості калорій.

Заборонили подавати у школах плавлений сир. Сіль використовувати дозволили лише йодовану і лише під час приготування їжі.

Також заборонили використовувати соуси та майонези (крім кетчупу), а питна вода, як повідомляється, має бути доступною під час їжі в обов’язковому порядку.

Сік пропонувати можна в обмеженій кількості, в ньому не повинно бути цукру та підсолоджувачів.

Шкільним буфетам заборонили подавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом консервантів, ароматизаторів та барвників, а також рибні та м’ясні продукти промислового та кулінарного виробництва.

Крім того заборонили непастеризовані молочні продукти та соки, гриби та каву.

Нагадаємо, нове шкільне меню презентували у травні 2021 року.

Джерело: Держпродспоживслужба