Зарплата полицейских в Украине будет поэтапно расти. Первую повышенную зарплату правоохранители получат уже в конце января.

Об этом вечером 5 января заявил глава Национальной полиции Юрий Клименко. По его словам, соответствующие средства выделит правительство.

В частности, повышение зарплаты предусмотрено для патрульных, спецназовцев и полицейских, несущих службу в зоне ООС.

– Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат, – добавил Юрий Клименко.

Следующий этап повышения зарплаты для полицейских ожидается уже в апреле 2022 года.

Кабмин выделил средства на повышение зарплаты для полицейских / 3 фотографии

Акция протеста полицейских в Украине

В середине декабря прошлого года, накануне принятия бюджета, в соцсетях начала распространяться информация о бессрочной забастовке украинских патрульных полицейских.

Главным требованием правоохранителей стало повышение заработной платы, поскольку в 2021 году обычный патрульный зарабатывал 10-14 тыс. грн в месяц, ежедневно рискуя своей жизнью.

Пока в МВД отказывались от официальных комментариев, более 20 тыс. украинцев подписали электронная петиция президенту о повышении зарплаты патрульным.

Забастовка украинских правоохранителей похожа на так называемую итальянскую забастовку, когда когда формально колокола уходят на работу, но игнорируют часть своих обязанностей.

Источник: Юрий Клименко