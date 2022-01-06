Зарплата для поліцейських в Україні буде поетапно зростати. Першу підвищену зарплатню правоохоронці отримають вже наприкінці січня.

Про це ввечері 5 січня заявив голова Національної поліції Юрій Клименко. За його словами, відповідні кошти виділить уряд.

Зокрема, підвищення зарплати передбачено для патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС.

– Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають, – додав Юрій Клименко.

Наступний етап підвищення зарплати для поліцейських очікується уже в квітні 2022 року.

Кабмін виділив кошти на підвищення зарплатні для поліцейських / 3 фотографии

Акція протесту поліцейських в Україні

В середині грудня минулого року, напередодні ухвалення бюджету, у соцмережах почала ширитися інформація про безстроковий страйк українських патрульних поліцейських.

Головною вимогою правоохоронців стало підвищення заробітних плат, оскільки у 2021 році звичайний патрульний заробляв 10-14 тис. грн в місяць, щодня ризикуючи своїм життям.

Поки в МВС відмовлялися від офіційних коментарів, понад 20 тис. українців підписали електронна петиція до президента про підвищення зарплатні патрульним.

Страйк українських правоохоронців схожий на так званий італійський страйк, коли коли формально пвони иходять на роботу, але ігнорують частину своїх обов’язків.

Джерело: Юрій Клименко