В гости к 16-летнему Богдану Председателю из Житомирской области наведался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Генерал-лейтенант осуществил мечту мальчика, который почти не говорит и не ходит из-за диагноза ДЦП, но пишет глубокие и проницательные стихи. В начале декабря подросток написал стихотворение, посвященное украинскому главнокомандующему.

– У юного патриота была мечта встретиться лично с Валерием Залужным. Мечты всегда сбываются! Главное искренне верить в это! — написал на своей странице блоггер Анатолий Штефан, присутствовавший на встрече с мальчиком.

Главнокомандующий ВСУ Залужный осуществил мечту 16-летнего поэта с диагнозом ДЦП / 2 фотографии

Главнокомандующий ВСУ посетил 16-летнего Богдана в канун Рождества. У мальчика есть собственное сообщество на Facebook, и уже на следующий день после сюрприза выложил фотографии с Валерием Залужным и написал стихотворение-благодарность.

Диво на Різдво

У цьому світі так багато зла,

Комусь потрібна влада, комусь гроші.

Та навіть в холод сон-трава цвіла

Ой, скільки я людей стрічав хороших.

А особливо в Новий рік й Різдво,

Приходять маги і приходять феї.

На що чекав — здійсниться вмить воно

І знову з’являться нові ідеї.

Я вірю у дива під Новий рік,

А Ангели з небес допомогають,

Буває у Різдво…на мій поріг,

Як Попелюшці фею посилають.

Бо Попелюшка мріяла колись

Із Принцом на балу потанцювати.

І мрії ті здійснилися, збулися

Терпіння треба мати — почекати.

Главнокомандующий ВСУ Залужный получил от Богдана в подарок авторскую книгу поэзии. Отметим, что мальчик начал писать стихи всего два года назад, однако сейчас он автор уже более сотни стихов.

Богдан не может пользоваться ручкой или компьютерной мышкой, поэтому все свои произведения набирает на телефон мизинцем левой руки.

Источник: Анатолий Штефан