В гості до 16-річного Богдана Голови з Житомирської області навідався головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Генерал-лейтенант здійснив мрію хлопчика, який майже не розмовляє та не ходить через діагноз ДЦП, проте пише глибокі та проникливі вірші. На початку грудня підліток написав вірш, присвячений українському головнокомандувачу.

– У юного патріота була мрія зустрітися особисто з Валерієм Залужним. Мрії завжди збуваються! Головне щиро вірити в це! – написав на своїй сторінці блогер Анатолій Штефан, який був присутній на зустрічі з хлопчиком.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний здійснив мрію 16-річного поета з діагнозом ДЦП / 2 фотографии

Головнокомандувач ЗСУ відвідав 16-річного Богдана напередодні Різдва. Хлопчик має власну спільноту на Facebook, і вже наступного дня після сюрпризу виклав світлини з Валерієм Залужним та написав новий вірш.

Диво на Різдво

У цьому світі так багато зла,

Комусь потрібна влада, комусь гроші.

Та навіть в холод сон-трава цвіла

Ой,скільки я людей стрічав хороших.

А особливо в Новий рік й Різдво,

Приходять маги і приходять феї.

На що чекав – здійсниться вмить воно

І знову з’являться нові ідеї.

Я вірю у дива під Новий рік,

А Ангели з небес допомогають,

Буває у Різдво…на мій поріг,

Як Попелюшці фею посилають.

Бо Попелюшка мріяла колись

Із Принцом на балу потанцювати.

І мрії ті здійснилися, збулися

Терпіння треба мати – почекати.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний отримав від Богдана у подарунок авторську книгу поезії. Зазначимо, що хлопчик почав писати вірші лише два роки тому, однак зараз він є автором уже понад сотні віршів.

Богдан не може користуватися ручкою або комп’ютерною мишкою, тому усі свої твори набирає на телефоні мізинцем лівої руки.

Джерело: Анатолій Штефан