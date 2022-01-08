Головнокомандувач ЗСУ Залужний здійснив мрію 16-річного поета з діагнозом ДЦП

В гості до 16-річного Богдана Голови з Житомирської області навідався головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Генерал-лейтенант здійснив мрію хлопчика, який майже не розмовляє та не ходить через діагноз ДЦП, проте пише глибокі та проникливі вірші. На початку грудня підліток написав вірш, присвячений українському головнокомандувачу.
– У юного патріота була мрія зустрітися особисто з Валерієм Залужним. Мрії завжди збуваються! Головне щиро вірити в це! – написав на своїй сторінці блогер Анатолій Штефан, який був присутній на зустрічі з хлопчиком.
Головнокомандувач ЗСУ відвідав 16-річного Богдана напередодні Різдва. Хлопчик має власну спільноту на Facebook, і вже наступного дня після сюрпризу виклав світлини з Валерієм Залужним та написав новий вірш.
Диво на Різдво
У цьому світі так багато зла,
Комусь потрібна влада, комусь гроші.
Та навіть в холод сон-трава цвіла
Ой,скільки я людей стрічав хороших.
А особливо в Новий рік й Різдво,
Приходять маги і приходять феї.
На що чекав – здійсниться вмить воно
І знову з’являться нові ідеї.
Я вірю у дива під Новий рік,
А Ангели з небес допомогають,
Буває у Різдво…на мій поріг,
Як Попелюшці фею посилають.
Бо Попелюшка мріяла колись
Із Принцом на балу потанцювати.
І мрії ті здійснилися, збулися
Терпіння треба мати – почекати.
Головнокомандувач ЗСУ Залужний отримав від Богдана у подарунок авторську книгу поезії. Зазначимо, що хлопчик почав писати вірші лише два роки тому, однак зараз він є автором уже понад сотні віршів.
Богдан не може користуватися ручкою або комп’ютерною мишкою, тому усі свої твори набирає на телефоні мізинцем лівої руки.
Джерело: Анатолій Штефан