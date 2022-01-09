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Факты / Украина / Общество

Снегопад в Украине: на дорогах работают более 1,3 тыс. единиц техники

Юля Захарченко редактор ленты
Снегопад в Украине: на дорогах работают более 1,3 тыс. единиц техники

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий на территории страны. Из-за непогоды движение транспорта затруднено, поэтому коммунальщики вывели более 1,3 тыс. единиц дорожной техники для уборки.

Около 1,7 тыс. работников очищают дороги от снега, дорожники обрабатывают противогололедными материалами проезжие части ряда трасс.

– В большинство областей вернулась зима. Снег, местами с дождем, на дорогах гололед, — говорится в сообщении Укравтодора.

В случае чрезвычайной ситуации на дороге украинцы могут обратиться на круглосуточную горячую линию Укравтодора – (044)-298-85-37.

По прогнозу Укргидрометцентра снег прекратится в западных областях, однако ожидаются осадки на юге и востоке Украины.

Коммунальщики призвали водителей соблюдать правила дорожного движения во время управления транспортными средствами, а пешеходов – быть осторожными и внимательными.

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Источник: Укравтодор

Фото: Pexels

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