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Снігопад в Україні: на дорогах працюють понад 1,3 тис. одиниць техніки

Юля Захарченко редакторка стрічки
Снігопад в Україні: на дорогах працюють понад 1,3 тис. одиниць техніки

Синоптики попередили українців про погіршення погодних умов на території країни. Через негоду рух транспорту ускладнений, тож комунальники вивели понад 1,3 тис. одиниць дорожної техніки для прибирання.

Близько 1,7 тис. робітників очищують дороги від снігу, дорожники обробляють протиожеледними матеріалами проїзну частину низки трас.

– У більшість областей повернулася зима. Сніг, місцями з дощем, на дорогах ожеледиця, – йдеться у повідомленні Укравтодору.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі українці можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію Укравтодору – (044)-298-85-37.

За прогнозом Укргідрометцентру, сніг припиниться у західних областях, однак очікуються опади на півдні та сході України.

Комунальники закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами, а пішоходів – бути обережними та уважними.

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Джерело: Укравтодор

Фото: Pexels

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