Заместителя начальника Офиса генерального прокурора поймали на подстрекательстве к даче взятки в размере $150 тыс.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, было установлено, что чиновник предложил бизнесмену решить его проблемы с уголовным преследованием за финансовое вознаграждение.

Решался вопрос, который был под контролем Государственной фискальной службы и Офиса Главного прокурора Украины.

— Он обещал добиться закрытия уголовного производства и вернуть предпринимателю изъятое в ходе обысков имущество – компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover, — сообщает НАБУ.

Изначально чиновник потребовал за свои услуги $100 тыс., после чего поднял сумму до $150 и привлек посредника.

По месту работы у подозреваемого были проведены обыски, в ходе которых была изъята большая сумма денег.

В настоящий момент детективы НАБУ и САП выясняют, кто мог еще участвовать в незаконной схеме.

Требовал $150 тысяч: чиновника офиса генпрокурора поймали на подстрекательстве к даче взятки / 2 фотографии

К уголовной ответственности привлечен посредник чиновника. Правоохранительные органы квалифицировали действия двух подозреваемых по ч.4 ст.27 (Соучастники), ч.2 ст.15 (Покушение на преступление), ч.4 ст.369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч.4 ст.190 (Мошенничество) УК Украины.