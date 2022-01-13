Заступника начальника Офісу генерального прокурора упіймали на підбурюванні до дачі хабара у розмірі $150 тис.

За даними Національного антикорупційного бюро України, було встановлено, що чиновник запропонував бізнесменові вирішити його проблеми із кримінальним переслідуванням за фінансову винагороду.

Вирішувалося питання, що було під контролем Державної фіскальної служби та Офісу Головного прокурора України.

– Він обіцяв добитися закриття кримінального провадження та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно – комп’ютерну техніку, автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover, – повідомляє НАБУ.

Спочатку чиновник зажадав за свої послуги $100 тис., після чого підняв суму до $150 та залучив посередника.

За місцем роботи у підозрюваного було проведено обшуки, під час яких було вилучено велику суму грошей.

Наразі детективи НАБУ та САП з’ясовують, хто міг ще брати участь у незаконній схемі.

Вимагав $150 тисяч: чиновника офісу генпрокурора спіймали на підбурюванні до дачі хабара / 2 фотографии

До кримінальної відповідальності притягнуто посередника чиновника. Правоохоронні органи кваліфікували дії двох підозрюваних за ч.4 ст.27 (Співучасники), ч.2 ст.15 (Замах на злочин), ч.4 ст.369 (Пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовцю), ч.4 ст.190 (Шахрайство) КК України.