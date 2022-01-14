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Факты / Украина / Общество

В ЕС догадываются, кто может стоять за кибератакой на Украину

Марта Бондаренко редактор ленты
жозеп боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что комитет ЕС по политике и безопасности, а также киберподразделения соберутся, чтобы обсудить, как помочь Киеву справиться с масштабной кибератакой на госорганы.

— Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти, — сказал Боррель на встрече министров иностранных дел ЕС в Бресте.

Он подчеркнул, что ему сложно сказать, кто именно стоит за атакой, так как нет прямых доказательств, но “мы можем представить”

Ранее Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО), в интервью Financial Times заявил, что Украина не раз сталкивалась с постоянными российскими кибератаками.

По его словам, внутренняя дестабилизация посредством кибервойны, энергетического кризиса и информационной войны является прямой целью России, прежде чем развязать более масштабное военное вторжение на территорию Украины.

В ночь на 14 января была совершена глобальная атака на правительственные сайты и сервис Дія.

По состоянию на утро временно не работают официальные сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Источник: Financial Times

Фото: Depositphotos

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