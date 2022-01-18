Патриарх Филарет подал в суд на Государственную службу по этнополитике

Почетный патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет подал в суд на Государственную службу по этнополитике и свободе совести.

Он просит обязать орган зарегистрировать постановления Поместного собора УПЦ (КП).

— Суд просят обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата, как отменяющего прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации Киевская патриархия Украинской православной церкви Киев, — объяснили в суде.

Иск подали в Окружной админсуд Киева, истцом является сам патриарх Филарет.

Суд также просят признать противоправным бездействие ответчика, а именно Госслужбы по этнополитике и свободе совести по регистрациям в госреестре соответствующего постановления. Сейчас решается вопрос об открытии производства по этим требованиям.

Ранее почетный патриарх Филарет уже обращался в суд. Так, в 2019 году он просил не забирать у ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Михайловский Златоверхий монастырь и церковь Успения Богородицы Пирогощей.

Также он попросил суд отменить решение о ликвидации УПЦ КП.

А в июне 2019 года во Владимирском соборе в Киеве прошел так называемый Поместный собор, который собрал Филарет ради восстановления Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На съезде представители церкви отвергли томос о единой украинской церкви ПЦУ.

Источник: Окружной админсуд Киева